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Yemen'de uluslararası karayolu trafiğe açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 04:49 | Son Güncelleme

Mukella kentini Umman'a bağlayan ve yaklaşık 2,5 yıldır kapalı olan Ed-Dabbe Karayolu ulaşıma açıldı

HADRAMEVT (AA) - Yemen'in Hadramevt ilinin idari merkezi Mukella'yı Umman'a bağlayan Uluslararası Ed-Dabbe Karayolu'nun 2,5 yıl aradan sonra ulaşıma açıldığı belirtildi.

Hadramevt Valisi ve 3'üncü Askeri Bölge Komutanı Tümgerenal Ferac Salimin el-Bahseni, açılışta yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ve istihbarat teşkilatının çalışmaları sayesinde bölgede güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından karayolunun trafiğe açıldığını söyledi.

Dabbe karayolunun, yol üzerinde yer alan petrol tesislerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kapalı tutulduğuna işaret eden Bahseni, karayolunun her gün 05.00 ila 21.00 saatlerinde ulaşıma açık olacağını belirtti.

Merkezi Mukella kentinde bulunan 3'üncü Askeri Bölge'den yapılan yazılı açıklamada ise Dabbe'deki petrol tesislerinin korunması için yolun zorunlu olarak kapalı tutulduğu vurgulandı.

Mukella'nın doğusunda yer alan Uluslararası Dabbe Karayolu, hükümete bağlı güçlerin Nisan 2016'da kenti El-Kaide'den kurtarmasının ardından kapatılmıştı. Yol güzergahında, yaklaşık 3,5 milyon varillik ham petrol tanklarının bulunduğu Dabbe Petrol Limanı yer alıyor.

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Hadramevt Mukella

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