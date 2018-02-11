Yemen'deki 11 Şubat Devrimi'nin 7'nci yıl dönümü

SANA (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, halkının "hanedan yönetimine" dönmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.

Ülkede otuz üç yıllık Ali Abdullah Salih iktidarına son veren devrimin 7'nci yıldönümü dolayısıyla açıklamada bulunan Hadi, "Zulme karşı devrim, iyi bir serüvendir." diye konuştu.

Salih'in büyük oğlu Ahmed Ali Abdullah Salih'in ülkenin yönetimine getirilmesi için yapılan bölgesel çalışmalara dikkati çeken Hadi, "Halk hanedan yönetimine dönmeyi kabul etmeyecek." dedi.

Aden kentindeki çatışmaları, Yemen halkına ve uluslararası koalisyona "uyarı zili" olarak nitelendiren Hadi, Genel Halk Kongresi üyesi ve liderlerini de Husilerle mücadelede meşru bir şemsiye altında birleşmeye çağırdı.

Tunus'ta 2010 yılı sonunda bir seyyar satıcının kendini yakmasıyla başlayan gösteriler kısa sürede Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki birçok ülkede onlarca yıllık diktatörlüklere karşı bir halk hareketine dönüşmüş, "Arap Baharı" adı verilen bu süreçte Yemen'de de halk 11 Şubat 2011'de 33 yıllık Ali Abdullah Salih yönetiminin son bulması için sokaklara dökülmüştü.

Başkent Sana'dan başlayan ve kısa sürede tüm ülkeye yayılan ayaklanmalar, Salih'in Aralık 2011'de yetkilerini yardımcısı Abdurabbu Mansur Hadi'ye devretmesiyle sonuçlanmıştı.