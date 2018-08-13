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Yemen'deki akaryakıt sıkıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 02:47 | Son Güncelleme

Yemen'deki akaryakıt sıkıntısı

HADRAMEVT (AA) - Yemen'de akaryakıt sıkıntısının yaşandığı Hadramevt iline bağlı Mukella Limanı'na 23 bin metrik ton benzin taşıyan 2 gemi giriş yaptı.

AA muhabirine konuşan Hadramevt Sahili Yemen Petrol Şirketi basın departmanında görevli Muhammed el-Yezidi, biri 18 bin 500, diğeri 5 bin metrik ton benzin taşıyan iki geminin Mukella Limanı'na ulaştığını söyledi.

Yezidi, söz konusu gemilerin, petrol şirketi ve Hadramevt yerel yönetiminin, petrol ürünü tedarikçileriyle uzlaşmaya varmasının ardından limana geldiğini kaydetti.

Yezidi, tedarikçilerin, petrol ürünlerinin zamlanması ve Yemen Riyali'nin dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle son dönemde petrol ürünü tedariği yapmayı bıraktıklarını ve bu durumun Petrol Şirketi'ni, iç piyasadaki payını tedarikçiler lehine yüzde 10 azaltarak yüzde 40'a çekmek zorunda bıraktığını sözlerine ekledi.

Hadramevt'te ve diğer bazı illerde, yaşanan kriz nedeniyle benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Mukella Limanı, Yemen'de savaşın patlak vermesinin ardından, iç piyasaya petrol ürünleri girişinin sağlandığı bir liman olarak önemli rol oynamaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yemen benzin Mukella Limanı

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