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Yemen'deki barış çabaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 20:10 | Son Güncelleme

Yemen Cumhurbaşkanı Abrabbu Mansur Hadi, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile görüştü

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abrabbu Mansur Hadi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i kabul ettiği bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansına göre, Hadi-Griffiths görüşmesinde Yemen Başbakanı Ahmed Bin Dağr da hazır bulundu.

Görüşmede Hadi, Yemen'deki barışın Körfez girişimi, ulusal diyaloglar ve BM Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararı olmak üzere üç konuya dayandığını belirtti.

Barış konusunda istekli olduklarını ancak Husilerin geri çekildikleri ya da yenildikleri durumlarda sadece zaman kazanmak maksadıyla kullandıkları göstermelik bir barışı kastetmediklerini söyleyen Hadi, Husilerin Hudeyde Limanı aracılığı ile insani yardımlara müdahalede bulunduğunu, limanı İran'dan silah almak ve savaşı uzatmak için kullandığını ifade etti.

Öte yandan BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ise çeşitli taraflarla görüşerek barış konusundaki şartları ve fikirleri görüşmeye çalışacaklarını belirtti.

Griffiths görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında, Hadi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

BM Temsilcisi Griffiths, görüşmede daha çok Yemen'deki insani yönlere odaklandıklarını ve taraflar arasındaki karşılıklı esirlerin serbest bırakılması konusunu ele aldıklarını aktardı.

Geçtiğimiz hafta Yemen'in başkenti Sana'ya giden Griffiths , Husiler ve Genel Halk Kongresi Partisi sorumluları ile görüştüğünü tarafların barışın sağlanması konusundaki arzularını ve fikirlerini beyan ettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Abrabbu Mansur Hadi BM Yemen

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