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Yemen'deki barış çabaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 23:39 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de ağustos ayı içerisinde barışın tesis edilmesi temennisinde bulundu

KUVEYT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de ağustos ayı içerisinde barışın tesis edilmesini temenni ettiğini belirtti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Griffiths, başkentte Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından kabul edildi.

Griffiths, Emir ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yemen'de ağustos ayı içinde barışın tesis edilmesini temenni ettiğini kaydetti.

Yemen'deki son gelişmeler ve ülkedeki kriz hakkında Emir'e bilgi verdiğini aktaran Griffiths, "Emir ve Kuveyt, 2 yıl önce barış görüşmeleri kapsamında Yemenli taraflara 100 gün ev sahipliği yaptı. Söz konusu görüşmeler sırasında o zaman barış anlaşması imzalanamasa bile en azından gelecek ay içinde tesis edilmesini umut ettiğimiz barışa giden yol belirlendi." ifadelerini kullandı.

Griffiths, Kuveyt'in yardımı olmadan Yemen'deki krize siyasi çözüm bulunmasının ve savaşın durmasının mümkün olmadığını düşündüğünü belirtti.

Öte yandan Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ile bir araya geldi.

Sabah, ülkesinin Griffiths'in Yemen'in güvenlik ve istikrara kavuşması, halkın sıkıntılarının dinmesi için sarf ettiği tüm çabaları desteklediğini ifade etti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki çatışmaların sona ermesi ve ülkedeki krizin çözümü için yeniden müzakerelere başlanması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Kuveyt, 2016 yılında BM öncülüğünde Yemenli taraflar arasında 3 ay süren barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış ancak bu süreçten sonuç alınamamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Martin Griffiths Yemen

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