Yemen'deki barış çabaları

KUVEYT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de ağustos ayı içerisinde barışın tesis edilmesini temenni ettiğini belirtti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Griffiths, başkentte Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından kabul edildi.

Griffiths, Emir ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yemen'de ağustos ayı içinde barışın tesis edilmesini temenni ettiğini kaydetti.

Yemen'deki son gelişmeler ve ülkedeki kriz hakkında Emir'e bilgi verdiğini aktaran Griffiths, "Emir ve Kuveyt, 2 yıl önce barış görüşmeleri kapsamında Yemenli taraflara 100 gün ev sahipliği yaptı. Söz konusu görüşmeler sırasında o zaman barış anlaşması imzalanamasa bile en azından gelecek ay içinde tesis edilmesini umut ettiğimiz barışa giden yol belirlendi." ifadelerini kullandı.

Griffiths, Kuveyt'in yardımı olmadan Yemen'deki krize siyasi çözüm bulunmasının ve savaşın durmasının mümkün olmadığını düşündüğünü belirtti.

Öte yandan Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ile bir araya geldi.