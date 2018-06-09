Yemen'deki çatışmalar sağlık sisteminin çökmesine neden oldu

ADEN (AA) - ZEKERİYA el-KEMALİ - Yemen'deki sağlık durumu savaşın 4. yılına girmesiyle, insanların canını alan kronik ve salgın hastalıkların galip gelmesiyle giderek kötüleşiyor.

Uluslararası Sağlık Örgütü (WHO), ülkedeki çatışmanın patlak vermesinden önce hastalıklardan kaynaklı ölümlerin toplamda yüzde 39 olduğunu, ancak şu anki hastalıkların bazıları önlenebilir olsa da daha ölümcül olduğunu bildirdi.

Ülkede 26 Mart 2015'ten beri süren çatışmalar, sağlık sisteminin çökmesine neden oldu.

Dünya sağlık istatistiklerine göre, Yemen'deki sağlık tesislerinin sadece yüzde 50'si faal çalışırken, kalanı kısmen çalışıyor ya da tamamen durmuş vaziyette.

WHO temsilcisi Mehmet Akif Saatçioğlu, ülkede çökmüş olan sağlık durumu, krizin kontrol altına alınması çabaları ve diğer çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

- Hastalıklar yeniden ortaya çıkıyor

Saatçioğlu, "Savaş çemberi, sağlık sektörünün bozulmasıyla, sadece bu sektörü tahrip etmekle kalmayıp, onlarca yıl önce yok olan hastalıkların yeniden ortaya çıkmasına ve hastalıkların yayılmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.