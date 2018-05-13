Yemen'deki çocukların yüzde 25'i okula gidemiyor

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), her 4 çocuktan birinin okul hayatına devam edemediğini açıkladı.

UNDP'nin Yemen Ofisi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen'de eğitim çağındaki çocukların yüzde 25'i okula devam edemiyor." ifadesi kullanıldı.

Okula giden çocukların ise eğitimlerinde, ülkedeki çatışmalardan zarar görmüş, harabe şeklindeki sınıflarda sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, programın, ülkede asgari eğitim ortamını sağlanması için Dünya Bankası'nın desteğiyle 113 okul ile bin 297 dersliği onardığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) 2016 sonlarında hazırladığı rapora göre, Yemen'de okul çağında 7 binden fazla çocuk bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen, 3 yılı aşkın süredir Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

