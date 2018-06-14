Yemen'deki gelişmeler

Hudeyde limanının Husiler tarafından işgal edilmesinden bu yana yapılanlara ilişkin bilgiler veren Fetih, "Husiler, 84 insani yardım, ticaret ve petrol gemisini talan etti. İnsani yardım malzemesi taşıyan ve ticari gemilerden 5'ini bombardımana maruz bıraktı. Hudeyde limanına 84 bin 326 ton petrol ve 11 bin 979 ton mazot boşaltılmasına engel oldu." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma çağrı yapan Fetih, "Uluslararası deniz taşımacılığının selameti ve güvenliğini önemseyen uluslararası toplum, meşru hükümet ve onun yanında yer alan Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonunu Hudeyde limanını ele geçirmesi konusunda desteklemelidir" dedi.

Meşru Yemen hükümetinde Yerel İdareler Bakanı ve İnsani Yardım Yüksek Komitesi Başkanı Abdurrakib Fetih, Yemen resmi haber ajansı SABA'da yayınlanan açıklamasında, Hudeyde operasyonunun darbeci milislerin elindeki 4 milyon kişinin terörden kurtarılması anlamına geldiğini söyledi.

Yemenli bakanın açıklamalarının uluslararası platformlarda Hudeyde operasyonlarının insani kayıplara sebebiyet vermesi endişesinden dolayı durdurulması çağrılarının akabinde gelmesi dikkati çekerken, bugün BM Güvenlik Konseyi'nde Yemen'deki durumların tartışıldığı olağanüstü bir oturum düzenlenecek.

- Husiler'den "Sonuçlarına katlanacaklar" tehdidi

Husilerin kontrolündeki SABA haber ajansının haberine göre, Husilere bağlı Deniz Kuvvetleri tarafından bu sabaha karşı yapılan açıklamada "Koalisyon güçlerinin Hudeyde savaşını başlatmaları, Kızıldeniz'de tehlike seviyesini yükseltmiştir. Onlar bunun sonuçlarına katlanacaklar." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Milyonlarca Yemenliyi tehdit eden yabancı bir saldırı" olarak nitelenen operasyona karşı elleri ve kolları bağlı kalınmayacağı hatırlatıldı.

Dün Husiler tarafından yapılan açıklamada Hudeyde vilayetinin güneyi yönünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir donanma gemisine düzenlenen roket saldırısı sonucu geminin tamamen yok edildiği belirtilmişti.