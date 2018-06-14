Yemen'deki gelişmeler

MARİB (AA) - Yemen'in batısındaki stratejik öneme sahip Hudeyde limanının Husilerin elinden kurtarılması için başlayan askeri operasyonlara hükümetten uluslararası destek çağrısı yapıldı.
Meşru Yemen hükümetinde Yerel İdareler Bakanı ve İnsani Yardım Yüksek Komitesi Başkanı Abdurrakib Fetih, Yemen resmi haber ajansı SABA'da yayınlanan açıklamasında, Hudeyde operasyonunun darbeci milislerin elindeki 4 milyon kişinin terörden kurtarılması anlamına geldiğini söyledi.
Uluslararası topluma çağrı yapan Fetih, "Uluslararası deniz taşımacılığının selameti ve güvenliğini önemseyen uluslararası toplum, meşru hükümet ve onun yanında yer alan Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonunu Hudeyde limanını ele geçirmesi konusunda desteklemelidir" dedi.
Hudeyde limanının Husiler tarafından işgal edilmesinden bu yana yapılanlara ilişkin bilgiler veren Fetih, "Husiler, 84 insani yardım, ticaret ve petrol gemisini talan etti. İnsani yardım malzemesi taşıyan ve ticari gemilerden 5'ini bombardımana maruz bıraktı. Hudeyde limanına 84 bin 326 ton petrol ve 11 bin 979 ton mazot boşaltılmasına engel oldu." ifadelerini kullandı.
Yemenli bakanın açıklamalarının uluslararası platformlarda Hudeyde operasyonlarının insani kayıplara sebebiyet vermesi endişesinden dolayı durdurulması çağrılarının akabinde gelmesi dikkati çekerken, bugün BM Güvenlik Konseyi'nde Yemen'deki durumların tartışıldığı olağanüstü bir oturum düzenlenecek.
- Husiler'den "Sonuçlarına katlanacaklar" tehdidi
Husilerin kontrolündeki SABA haber ajansının haberine göre, Husilere bağlı Deniz Kuvvetleri tarafından bu sabaha karşı yapılan açıklamada "Koalisyon güçlerinin Hudeyde savaşını başlatmaları, Kızıldeniz'de tehlike seviyesini yükseltmiştir. Onlar bunun sonuçlarına katlanacaklar." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, "Milyonlarca Yemenliyi tehdit eden yabancı bir saldırı" olarak nitelenen operasyona karşı elleri ve kolları bağlı kalınmayacağı hatırlatıldı.
Dün Husiler tarafından yapılan açıklamada Hudeyde vilayetinin güneyi yönünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir donanma gemisine düzenlenen roket saldırısı sonucu geminin tamamen yok edildiği belirtilmişti.
Söz konusu iddiaya BAE tarafından yorum yapılmazken, ülkenin resmi ajansı WAM'ın haberinde BAE'ye ait 4 askerin, koalisyon güçlerinin Yemen'in Hudeyde kentinde yürüttüğü "Umuda Dönüş" operasyonunda öldüğü açıklaması verildi.
- Çatışmalarda ölümler ve suikastlar
Beyda vilayetine bağlı el-Vehbiyye bölgesindeki Yemen ordusuna bağlı birliklere bu sabah, Husiler tarafından düzenlenen saldırının ardından saldırganlardan 15 kişinin öldüğü belirtildi. Bilgiyi veren askeri kaynak, Yemen ordusundaki askerlerin durumuna ilişkin bilgi aktarmadı. Çatışmalar sırasında Arap koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Husi saflarına büyük zayiat verdirdiği vurgulandı.
Stratejik öneme sahip Beyda kenti, ülkenin orta bölgesindeki konumu itibarıyla birçok vilayetin geçiş noktası olması özelliğiyle güney ve kuzeydeki kentleri birbirine bağlayan ortak komşu vilayet olarak biliniyor.
Ülkenin birçok yerinde çatışmalar sürerken, Hadramevt vilayetine bağlı Huta bölgesinde iki Yemen askeri motorsikletli kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
- Yemen Cumhurbaşkanı Hadi Aden'e dönüyor
Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin son dönemde BAE ile yaşanan ihtilafın ardından varılan uzlaşı sonucu geçici Başkent Aden'e döneceği bildirildi. Yaklaşık bir buçuk yıldır ülkeden uzakta olan Hadi, bugün beraberindeki üst düzey heyetle Aden'e dönerek, Hudeyde kentinde yürütülen "Umuda Dönüş" operasyonunu ülke içinden yönlendirecek.
Yemen'de özellikle güneydeki bölgelerde ağırlığını hissettiren BAE ile Cumhurbaşkanı Hadi ve Başbakan Ahmed bin Dağr arasında anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Ülkede son olarak BAE'nin Sokotra Adası'ndaki askeri varlığı rahatsızlık yaratmıştı. BAE-Yemen arasındaki ada krizi geçen ay Suudi Arabistan'da Riyad yönetiminin ara buluculuğu sonucu aşılmıştı.
Öte yandan hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, BAE ile varılan bazı anlaşmaların ardından sabah saatlerinde bakanlardan oluşan heyetle Mısır'ın başkenti Kahire'den Aden'e döndü.
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