ADEN (AA) - Yemen'de "gözaltına alınan ve zorla kaybedilen" vatandaşların anneleri, Aden kentinde İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseyri'nin evinin önünde gösteri düzenledi.

"Gözaltına Alınan ve Zorla Kaybedilenlerin Anneleri Derneği" tarafından düzenlenen eylemde, göstericiler Aden'de İçişleri Bakanı Meyseri'nin evinin önünde bir araya geldi.

Çocuklarının serbest bırakılmasını ve akıbetleri hakkında bilgi verilmesini talep eden Yemenli anneler, taşıdıkları pankartlarla çocuklarının işkence altında hayatını kaybettiğine ilişkin endişelerini ifade etti.

Yemen'de gözaltına alınanların aileleri, seslerini ve taleplerini duyurmak amacıyla zaman zaman gösteriler düzenliyor.

Uluslararası basında yer alan haberlerde, bölgedeki Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen güçlerin, muhalif görüşteki kişileri gözaltına aldığı öne sürülüyor.

Yemen'de gözaltında bulunan ve zorla kaybedilenlerin sayısına ilişkin resmi veri bulunmazken, kayıp yakınları bu sayının yüzlerce olduğunu ifade ediyor.

