ADEN (AA) - Yemen'deki ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için güç kullanabilecekleri sinyali verdi.
Siyasi Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güney devletinin kurulması, tam bir bağımsızlık kazanılması ve kimsenin boyunduruğu altına girilmemesi için her düzeyde çaba göstereceğiz." ifadesini kullandı. Bin Berik, bunun aksini düşünenlerin güney davasını benimsememiş olduğunu ileri sürdü.
Yemen ulusal diyaloğu tarafından onaylanan "altı bölge" veya güney sorununu çözmek için güneyli liderler tarafından ortaya atılan "tek devlette iki bölge" önerilerinin kabul edilemeyeceğini kaydeden Bin Berik, "Ya bağımsızlığımızı kazanırız ya da bize cephe yolu görünür." ifadesine yer verdi.
Bin Berik'in açıklamasının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Siyasi Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin yurt dışı ziyaretini tamamlayarak Aden'e dönmesinin hemen ardından yapması dikkati çekiyor.
Siyasi Geçiş Konseyi, Yemen'in güneyinin kuzeyden ayrılması talebiyle, Husilerden geri alınan güneydeki bölgelerin idaresi için eski Aden Valisi Aydarus ez-Zubeydi liderliğinde 11 Mayıs 2017'de kurulmuştu. Söz konusu konsey, Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri tarafından reddedilmişti.
Yemen'in kuzeyi ile güneyi 1990'da birleşmiş ancak güneydeki güçlerin "dışlandıkları" yönündeki şikayetleri üzerine 1994'te iki ay süren çatışmalar yaşanmıştı.
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