Yemen'deki hava saldırılarında 45 sivil öldü

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından son dört günde düzenlenen hava saldırılarında 45 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Yemen'de son dört günde üç ayrı hava saldırısında tamamı sivil olduğu bildirilen ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 45 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı." dedi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Taiz'in Mevza ilçesine bağlı Urayyiş bölgesinde cuma sabahı düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk 21 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Throssell, "Görgü tanıklarının çalışanlarımıza aktardığına göre kurbanların aracı, küçük kırsal bir yoldan evlerine dönerken hava saldırısında isabet almış." diye konuştu.
Sözcü Throssell, kurbanların cesetlerinin çok kötü şekilde yandığı için kimlik tespitinde zorlandıklarını ifade etti.
Bu saldırıdan iki gün sonra pazar günü Hacce ilinde bir düğün çadırına düzenlenen hava saldırısında yarısı çocuk en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığı bildiren Throssell, buradaki kurbanların herhangi bir siyasi bağlantılarının olmadığına dikkati çekti.
Throssell, pazar günü yine Hacce ilinde bir eve düzenlenen hava saldırısında da aynı aileden 3'ü çocuk 1'i kadın, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Yemen'de 2015'te çatışmalar başladığından bu yana 6 bin 300 sivilin öldüğünü ve 9 bin 900 sivilin yaralandığı bilgisini paylaşan Throssell, toplam sayının tespit edilenin çok daha üzerinde olduğunu kaydetti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
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