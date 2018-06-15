Yemen'deki Hudeyde operasyonu

Açıklamada, hükümet güçlerinin havalimanı çevresindeki "El-Urud" alanını da ele geçirdiği aktarılan açıklamada, ordu birlikleri ile HDG güçlerinin, birkaç gündür havalimanını kuşattığı, koalisyon güçlerinin havadan ve denizden yönelttiği saldırılar ile Husilerin hedef alındığı belirtildi.

Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, koalisyon güçleri tarafından desteklenen ordu birlikleri ve meşru yönetim yanlısı Halk Direniş Güçleri (HDG) ile Husiler arasında Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nın güney girişinde şiddetli çatışmalar çıktığı kaydedildi.

Hükümet güçlerinin, ayrıca Hudeyde kentinin güney girişindeki Munzır köyü ile Ed-Duvvar bölgesinde de kontrolü sağladığı kaydedildi.

Öte yandan Husilere ait "El-Mesira" televizyon kanalında yayınlanan habere göre ise batı sahili bölgelerindeki operasyonlarda hükümet ve koalisyon güçlerinde ağır kayıplar verildi.

Yemen güçleri, çarşamba günü koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerden kurtarmak için askeri operasyon başlatmıştı. Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri, Husilerin, bazı İran silahlarını tedarik etmek için Hudeyde Limanı'nı kulladığını ifade ediyor.

