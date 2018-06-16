Yemen'deki Hudeyde operasyonu

ADEN (AA) - Yemen hükümet güçlerinin Hudeyde'de yürüttüğü operasyonlarda son iki gün içinde Husilerden 255 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı ileri sürüldü.
Yemen ordusuna bağlı Amalika (Devler) Güçleri komutanı Ebu Zera el-Mahremi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde'de devam eden operasyonlarda son iki günde Husilerden 255 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.
Kibirli yapıları ve savaşın boyutlarını tam olarak idrak edememeleri nedeniyle İran destekli Husilerin büyük zayiat verdiğini ifade eden Mahremi, 135 cesedin kentteki El-Ulfi Hastanesi'nin morguna getirildiğini, onlarca cesedin ise kentteki havaalanı çevresindeki bölgelerde bulunduğunu dile getirdi.
Mahremi ordu güçlerinin kayıplarına ilişkin bilgi vermezken, konuyla ilgili Husiler tarafından da herhangi bir açıklama yapılmadı.
- Islah Partisi'nden "Husilere karşı ayaklanma" çağrısı
Öte yandan Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve meşru hükümet yanlısı İslami eğilimli Islah Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'deki destekçilerine ve tüm Yemenlilere "Husilere karşı ayaklanma ve ordu güçlerine destek olma" çağrısı yapıldı.
Husilere de "silah bırakarak teslim olmaları" çağrısı yapılan açıklamada, Husi militanlara yönelik "kendilerini ve çocuklarını ölüme götüren darbeci komutanların peşinden gitmemeleri" tavsiyesinde bulunuldu.
Yemen güçleri, çarşamba günü koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerden kurtarmak için askeri operasyon başlatmıştı. Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri, Husilerin, bazı İran silahlarını tedarik etmek için Hudeyde Limanı'nı kullandığını ifade ediyor.
Hükümet güçlerinin bugün Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı Husilerden aldığı duyurulmuştu.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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