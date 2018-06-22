Yemen'deki Hudeyde operasyonu

MARİB (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Husilerin Hudeyde Limanı'nı kontrol altında tutmaya devam etmesinin bölgenin güvenlik ve istikrarı için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan habere göre Yemani, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu’dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt ile telefonda Yemen'de yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Yemani, "Husilerin, İran'dan Hudeyde Limanı üzerinden gelen silah ve füzelere erişmek için limanı kontrol altında tutması tüm bölgenin güvenlik ve istikrarı için büyük bir tehlike oluşturuyor." dedi.

Husilerin Kızıldeniz ve Babu'l-Mendeb bölgesindeki tehditlerinin tahammül edilemez bir noktada olduğunu belirten Yemani, Husilerin ikna edilmesi için tüm yolların tükenmesinin ardından hükümetin Hudeyde halkını, Husilerin zulüm ve haksızlığından kurtarmaya karar verdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, kentteki 250 bin kişiyi etkileyen savaş ve çatışmalar sebebiyle 5 bin 200 aile evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

