Yemen'deki Husiler Dali'de 65 sivili alıkoydu

MARİB (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ve hükümet güçleriyle iş birliği yaptığı suçlamasıyla Dali kentinde 65 sivili alıkoyduklarını duyurdu.

Husilere ait Emniyet Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Dali'nin Demmet ilçesinde düşman güçlerinin (koalisyon ve hükümet) "paralı askerleri" oldukları belirtilen 65 kişinin alıkonulduğu ifade edildi.

Açıklamada bu kişilere, koalisyon ve hükümet lehine suç faaliyetlerinde bulunma, onların askeri kamplarına katılma gibi suçlamalar yöneltildi.

Dali ilinde 7 ilçenin denetimi hükümet güçlerinin elinde bulunurken, Husiler de 2 ilçeyi kontrol ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Ülkenin birçok kenti meşru ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

