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Yemen'deki Husiler hastaların ilaçlarına da el koyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:42 | Son Güncelleme

Yemen'deki Husiler hastaların ilaçlarına da el koyuyor

ADEN (AA) - Husilerin, Yemen'in İbb kentindeki böbrek hastaları için gönderilen ilaçlara el koyduğu belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Husiler, böbrek yetmezliği nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyan hastalar için gönderilen ilaçlara aylar önce İbb kentinde kurdukları gümrük kapısında el koydu.

Husilerin söz konusu tutumunun, yüzlerce böbrek hastasının hayatını tehlikeye attığı kaydedildi.

Husilerin, yardımların geçişi için yasa dışı gümrük vergisi talep ettiği ve Es-Sevra Hastanesi'nin ilaçların girişi için devreye soktuğu ara bulucuları reddettiği kaydedildi.

Yemen Sağlık Bakanlığı daha önce de Husilere kontrolleri altındaki bölgelerde kolera, difteri ve diğer hastalıklara karşı aşı kampanyası düzenlemelerine engel oldukları suçlaması yöneltmişti.

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Anahtar Kelimeler:
böbrek hastaları Yemen

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