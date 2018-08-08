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Yemen'deki Islah Partisi üst düzey yöneticisine suikast girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:06 | Son Güncelleme

Aracına bomba yerleştirilen Arafat Hizam, suikast girişiminden yara almadan kurtuldu

ADEN (AA) - Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi üst düzey yöneticilerinden Arafat Hizam'a suikast girişiminde bulunuldu.

Partinin "Al-Sahwah.net" isimli resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Islah Partisi üst düzey yöneticilerinden ve Mualla İlçe Yerel Konseyi Üyesi Arafat Hizam'ın aracına kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından patlayıcı yerleştirildi.

Bomba yüklü aracın Hizam'ın başkent Aden'deki evinden çıkmadan önce infilak ettirildiği, bu sayede parti yöneticisinin suikasttan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Hizam, siyasi faaliyetlerinin yanı sıra insan hakları avukatı olarak görev yapıyor.

- Islah Partisi yöneticilerine 1 haftada ikinci saldırı

Islah Partisi Aden Şura Konseyi Üyesi Arif Ahmed Ali de yaklaşık bir hafta önce Aden'de düzenlenen suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de Islah Partisi yöneticilerine yönelik daha önce de suikastlar gerçekleştirilmişti.

Ülkenin en büyük partilerinden Islah, Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin ardından 1990'da İslami arka plana sahip bir parti olarak kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Islah Partisi suikast Yemen

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