Yemen'deki olaylar

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz kentine bağlı Taziye ilçesinde hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri'in (HDG) kurduğu pusu sonucu 6 Husinin öldüğü bildirildi.
Yemen ordusuna bağlı 26sepnews haber sitesinde yer alan açıklamada, direniş güçlerinin, Husilerin komutanlarından Abdulfettah Gallab ile 5 korumasını pusu kurarak öldürdüğü ifade edildi.
Öte yandan Taiz'deki yerel kaynaklar, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hıyme bölgesine düzenlediği hava saldırısında 13 sivil ile 10 Husi'nin öldüğünü belirtti.
Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
(AA)
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