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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 23:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Yemen'in Taiz kentinde koalisyon güçlerinin hava saldırısı ve HDG güçlerinin kurduğu pusuda 16 Husi ile 13 sivil öldü

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz kentine bağlı Taziye ilçesinde hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri'in (HDG) kurduğu pusu sonucu 6 Husinin öldüğü bildirildi.

Yemen ordusuna bağlı 26sepnews haber sitesinde yer alan açıklamada, direniş güçlerinin, Husilerin komutanlarından Abdulfettah Gallab ile 5 korumasını pusu kurarak öldürdüğü ifade edildi.

Öte yandan Taiz'deki yerel kaynaklar, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hıyme bölgesine düzenlediği hava saldırısında 13 sivil ile 10 Husi'nin öldüğünü belirtti.

Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

(AA)

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