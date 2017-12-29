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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 01:30 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Hudeyde kentinde yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 44 kişi öldü

HUDEYDE (AA) - Yemen'in Hudeyde kentinde yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda 44 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre Husiler, dün sabah Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentinde meşru yönetimin kontrolündeki Huhe ilçesine karadan onlarca araç, katyuşa füzeleri, ağır toplar ve denizden hücum botlarıyla saldırı düzenledi.

İlçeyi ele geçirmek isteyen Husiler ile yönetim yanlısı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı, meşru yönetime civar bölgelerden destek birliklerin geldiği aktarıldı.

Ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Husilere saldırı düzenlediği, militanlara ait araçlar ile füze fırlatma sistemini kullanılamaz hale getirdiği ifade edildi.

Uzun süren çatışmalarda hükümete bağlı ordu birliklerinden 9 askerin, Husilerden 35 kişinin hayatını kaybettiği, iki taraftan da onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Husilerin ilerleme kaydedemediği ve geri çekilmek zorunda kaldığı bilgisi de paylaşıldı.

Yemen'de yönetime bağlı güçler, ülkenin batı kıyısında stratejik öneme sahip Huhe ilçesini 7 Aralık'ta kontrol altına almıştı. 26 ilçeden oluşan Hudeyde'nin 22 ilçesi Husilerin, Huhe ve Hays ilçeleri ise meşru yönetimin elinde bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AA)

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