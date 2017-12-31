HABER

Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 03:00 | Son Güncelleme 5 dakika önce

-Koalisyon güçlerinin, Yemen'in batı sahil şeridine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 20 Husi öldü, onlarcası yaralandı

SANA (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in batı sahil şeridine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 20 Husi'nin öldüğü, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

Halk Direniş Güçlerindeki saha komutanlarından Visam Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerine ait uçakların, Hudeyde iline bağlı El-Huhe, El-Cerahi ve Hays ilçelerinde Husi hedeflere saldırı düzenlediğini belirtti.

Salih, saldırılarda20 Husi'nin öldüğünü, onlarcasının yaralandığını belirterek söz konusu ilçelerde Husilere ait 6 araç ile 1 otobüs ve motosikletin de imha edildiğini kaydetti.

Yemen'de yönetime bağlı güçler, ülkenin batı kıyısında stratejik öneme sahip Huhe ilçesini 7 Aralık'ta kontrol altına almıştı. Toplamda 26 ilçeden oluşan Hudeyde'nin 22 ilçesi Husilerin, Huhe ve Hays ilçeleri ise meşru yönetimin elinde bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Büyük ikramiye Bodrum’a çıktı

Büyük ikramiye Bodrum’a çıktı

Kırklareli'nde kar kalınlığı 11 santimi buldu

Kırklareli'nde kar kalınlığı 11 santimi buldu

Sayısal Loto sonuçları 30 Aralık: Büyük İkramiye Bodrum'a gitti!

Sayısal Loto sonuçları 30 Aralık: Büyük İkramiye Bodrum'a gitti!

TSK duyurdu: 53 terörist etkisiz hale getirildi

TSK duyurdu: 53 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da bombalı saldırı girişimi! Faciadan dönüldü

Diyarbakır'da bombalı saldırı girişimi! Faciadan dönüldü

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.