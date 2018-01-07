Yemen'deki olaylar

ADEN (AA) -Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, İçişleri Bakanlığı ve ulusal kurumlardan bağımsız olarak dışarıdan güvenlik güçlerine gelecek herhangi bir desteğin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, emniyet güçleri için düzenlenen eğitim yılının açılışında konuşan Meyseri, "Herkes gelecek dönemin adresinin devlet ve resmi kurumlarının olduğunu bilmeli. Devletin ulusal kurumları dışındaki herhangi bir proje bizi ilgilendirmez ve varlığını kabul etmeyeceğiz. İçişleri Bakanlığı ve ulusal kurumlardan bağımsız olarak dışarıdan güvenlik güçlerine gelecek herhangi bir desteği de kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu yılın düzenin, yasaların ve güvenliğin yılı olacağı vurgusu yapan Meyseri, herkesin siyasi tartışmalar ve bölgesel güvenlik oluşumlarından uzak durarak, sistemlere, yasalara uyması ve vatana sadakat göstermesi gerektiğini belirtti.

Yerel basında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Yemen İçişleri Bakanlığından habersiz geçici başkent Aden'deki El-Hızam el-Emni ve Hadramevt ile Şebve'deki Hadramiye ve Şebvaniye Seçkin Güçlerine maddi ve lojistik destek verdiği haberleri yer alıyor. El-Hızam el-Emni güçlerinin son haftalarda kuzey illerinden gelen Yemenlilerin Aden'e girişine izin vermediği de ileri sürülüyor.

Ülkenin güney illerinde güvenlik ve askeri güçlerin idaresinde sorunlar yaşanıyor. Söz konusu güçlerden bazıları Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye bazıları Abdu Dabi'ye bağlılık gösteriyor.

(AA)