Yemen'deki olaylar

EL-HUDEYDE (AA) - Yemen hükümet güçlerinin, ülkenin batı sahilindeki askeri noktalarda ilerleme kaydettiği, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de El-Hudeyde ilinde Husilere ait bölgelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Hükümet güçlerine bağlı basın ofisinin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin, Hudeyde'ye bağlı Hıs ilçesindeki Arfan Köprüsü'nün kuzey kesiminde ilerlediği ifade edildi. Hükümet güçlerinin ilerleyişi esnasında El-Cerra bölgesinde Husilere ait askeri araçların kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Söz konusu ilerleyiş, koalisyon güçlerine ait uçakların, Hıs ve El-Huha ilçelerinde Husilerin mevzilerine düzenlediği saldırılarla eş zamanlı gerçekleşti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AA)