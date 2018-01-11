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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 23:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Hükümete bağlı güçlerin Lahic'de Husilerin kontrolünde bulunan "stratejik" iki noktayı ele geçirdiği çatışmalarda 15 Husi öldü

ADEN (AA) - Yemen hükümetine bağlı güçlerin ülkenin güneyindeki Lahic ilinde Husilerin kontrolünde bulunan iki noktayı ele geçirdiği çatışmalarda 15 Husinin öldüğü bildirildi.

Orduya bağlı 4. Askeri Bölge Sözcüsü Muhammed en-Nakib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Direniş Güçleri'nin (HDG) destek verdiği orduya bağlı birliklerin, Husilerin kontrolündeki Hammam Dağı ile Hadra Tepesi'ni ele geçirdiğini belirtti.

Çıkan çatışmalarda 15 Husinin öldüğünü, 2 HDG mensubunun da yaralandığını aktaran Nakib, Husilere ait bazı askeri araçların da kullanılmaz hale getirildiğini kaydetti.

Nakib ayrıca Sabiha ile Taiz'e sınır Rahide bölgesinin yanı sıra Aned Askeri Üssü'ne komşu olması hasebiyle stratejik açıdan oldukça önemli olan Hammam Dağı'nın ele geçirilmesinin, savaşın seyrinde sıçrama yapacağını ifade etti.

Yemen'in güneyindeki Lahic ili, Tur el-Baha ve El-Kabita ilçelerinin bazı kısımları dışında hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

(AA)

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