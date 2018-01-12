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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 23:09 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Hacca ilinde çıkan çatışmada 20 Husi öldü

Yemen'in kuzeybatısında, Suudi Arabistan sınırı yakınlarındaki Hacca ilinde hükümet birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada 20 Husi'nin öldüğü bildirildi.

Beşinci Askeri Bölge BasınMerkezinden yapılan açıklamada, Husiler'in Hacca ilinin Midi ilçesinde Yemen ordusuna ait bölgelere yönelik saldırısının ordu güçlerince püskürtüldüğü, çıkan çatışmada 20 Husi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 5 saat süren çatışmanın ardından Husilerin geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Yemen ordusu 2016'da Kızıldeniz kıyısındaki Midi Limanında kontrolü sağlamış, 2017 yılının ağustos ayında ise ilçenin doğu mahallelerini kuşattığını duyurmuştu.

(AA)

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