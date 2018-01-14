Yemen'deki olaylar

SADA (AA) - Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Sada kentinde çıkan çatışmalarda bir Husi komutan ile beraberindeki 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna ait 26sepnews.net sitesinin haberine göre, Kitaf ve Buka semtlerinde ordu güçleriyle yaşanan çatışmalarda Husi komutan Muhammed Hasan Avfan ile beraberindeki 5 militan hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de bu semtlere 5 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen Hükümeti'ne destek veriyor.

(AA)