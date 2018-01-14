Yemen'deki olaylar

MARİB (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Kurmay Albay Turki el-Maliki'nin, ilk kez başkent Sana'nın doğusundaki Nehm cephesini ziyaret ettiği bildirildi.

Yemen ordusuna bağlı Yedinci Askeri Bölge Sözcüsü Abdullah Şendiki yaptığı yazılı açıklamada, "Maliki,Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani veEnformasyon Bakanı Yardımcısı Abdulbasıt el-Kaidi başkanlığındaki hükümet heyeti ile Nehm cephesini ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

Maliki'nin ziyaret sırasında cephede yürütülen operasyonlar ve ilerlemelerle ilgili bilgi aldığını aktaran Şendiki, koalisyon güçleri tarafından desteklenen ordunun, Nehm ilçesini tamamen kontrol altına alarak Sana Havaalanı'na yakın Erhab ilçesine ilerlemeye çalıştığını belirtti.

Yedinci Askeri Bölge komutanlarından Tümgeneral Nasır ez-Zibani, ordunun uluslararası kanunlar, angajman kuralları, milislerin kalkan olarak kullandığı sivillerin korunmasına önem verdiğini ve saygı duyduğunu kaydetti.

Zibani, "Başkent ile aramızda birkaç kilometre var. Sana'ya girmek için siyasi ve askeri yönetimin talimatını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

(AA)