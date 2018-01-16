Yemen'deki olaylar

ADEN (AA) - Yemen'deki ayrılık yanlısı "Güney Halk Direnişi", Husiler tarafından öldürülen devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tuğgeneral Tarık Muhammed Salih'in bölgedeki varlığını kabul etmeyen tutumunu yineledi.
Güney Halk Direnişi, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Salih'in yeğenini, Aden'in El-Berika ilçesindeki karargahta kabul etmesine işaret ederek, koalisyon güçlerini bu tutumuyla güney bölgesindeki halkı provoke etmekle suçladı.
Tuğgeneral Tarık'ın, Salih'in döneminde özel kuvvetler komutanlığında bulunması, güney bölgesi sakinlerinin verdiği kurbanlar karşısında bir kışkırtma eylemi şeklinde değerlendirilen açıklamada, "Güney bölgesi sakinlerinin baş düşmanına kapıların açılması, sessiz kalınamayacak bir provokasyon." ifadesi kullanıldı.
Güney Halk Direnişi, ayrıca mensuplarına, savaşa hazırlık seviyelerini yükseltmeleri çağrısında bulunurken, Salih'in yeğenine destek veren tüm tarafları, bu durum karşısında sessiz kalamayacakları konusunda uyardı.
Koalisyon güçlerine, "savaş meydanlarındaki en iyi müttefiki olan güneylilerin iradesine saygı duyma" çağrısı yapılan açıklamada, Güney Halk Direnişi'nin, Aden ve diğer güney illerinin topraklarına karışan kanlara sadakati vurgulandı.
Aden'de Husiler ve destekçilerine karşı koalisyon güçleriyle aynı safta yer alan ayrılıkçı direniş güçleri, Salih'in yeğeni Tarık'ın kentte bulunmasına tepki olarak dün, Hur Mekser'deki havaalanından, BAE'nin özel kuvvetlerinin karargahı olan Berika ilçesine kadar kontrol noktaları oluşturmuştu.
Kontrol noktalarının, geçen ay Husiler tarafından öldürülen devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tuğgeneral Tarık Muhammed Salih'in "kente geliş nedenine yönelik soruları koalisyon güçlerinin yanıtsız bırakması" üzerine oluşturulduğu kaydedildi.
Tuğgeneral Tarık Muhammed Salih, Ali Abdullah Salih'e düzenlenen saldırıda "öldürüldüğü" iddialarının ardından ilk kez Şebve'de 11 Ocak'ta ortaya çıkmıştı.
(AA)
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