Yemen'deki olaylar

MARİB (AA) - Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ), Yemen'e 200 tonluk ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırıldığı bildirildi.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Yemen'e 200 tonluk hayat kurtarıcı ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiği, ilaç taşıyan 4 BM uçağının bu hafta Sana Havaalanına ulaştığı aktarıldı.
Konteynerlerde acil tedavi için gereken ilaçlar, insülin, antibiyotik, kuduz aşıları, serum,tıbbi ekipman ve malzemeler bulunduğu kaydedildi.
Yemen'de 16,4 milyon kişinin sağlık hizmetinden yoksun kaldığı, yaklaşık 3 yıldır hastanelerde ve sağlık kurumlarında ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığının altı çizildi.
DSÖ Yemen Temsilcisi Nevio Zagaria da ülkedeki sağlık kuruluşlarının stoklarındaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.
Zagaria, gönderilen yardımların sağlık kurumlarının çalışmalarına devam etmesi için son derece önemli olduğunu kaydetti.
(AA)
İsrail özür diledi!
Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar
Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu
21 metrelik çukurdan çıkıp jandarmaya rüşvet teklif ettiler
AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi
Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu
Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...
İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Türk profesör karların ortasında uyudu
Okuyucu Yorumları 0 yorum