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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 00:54 | Son Güncelleme 4 saat önce

- El-Hudeyde ilinde askerler ile Husiler arasında çıkan çatışmada 7 Husi ile 1 asker öldü

SANA (AA) - Yemen'in El-Hudeyde ilinde askerler ile Husiler arasında çıkan çatışmada 7 Husi ile 1 askerin öldüğü bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hudeyde iline bağlı Huha ilçesinin kuzeyindeki Ebu Musa Karargahına ilerlemek isteyen Husiler, bölgenin kuzeydoğusunda hükümet güçlerine ait mevzilere saldırı başlattı.

Bunun üzerine askerler ile Husiler arasında çıkan çatışmada 7 Husi öldürüldü, 8 Husi yaralandı. Yönetim güçlerinden ise 1 asker öldü, 3 asker yaralandı.

Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de Hudeyde'nin Hıs ilçesinde Husilere ait mevzilere dört hava saldırısı düzenlediği bilgisi verildi.

Hükümet güçleri, geçen aralık ayında Huha ilçesinde ve Ebu Musa Karargahında kontrolü sağlamıştı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AA)

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