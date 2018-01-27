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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 23:21 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Husiler, eski cumhurbaşkanı Salih yanlısı güçlerden 600 kişiyi serbest bıraktı

Yemen'de Husilerin, iki ay önce alıkoydukları devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerden 600 kişiyi serbest bıraktığı bildirildi.

Husilere ait SABA haber ajansının haberinde, "Geçen ay Salih'in öldürülmesinden sonra Sana'da çıkan çatışmalarda Salih yanlısı güçlerden alıkonulan 600 kişi serbest bırakıldı." denildi.

Haberde, Husilerin devlet işlerinin idaresi için kurduğu, uluslararası toplum tarafından tanınmayan Yüksek Siyasi Konsey'in söz konusu kişiler hakkındaki af kararı sonrasında bu adımın atıldığı belirtildi.

Husiler, geçen ay da Sana'da alıkonulan Salih yanlılarından 120 kişiyi serbest bırakmıştı.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Bu anlaşmazlık, kasım ayı sonunda taraflar arasında şiddetli çatışmalara dönüşmüş, eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih de 4 Aralık'ta Sana'dan güneydeki Senhan ilçesine giderken yolda Husiler tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

Salih'in daha önce başkanlık ettiği Genel Halk Kongresi, çok sayıda yönetici ve mensubunun bu süreçte Husiler tarafından alıkonulduğunu bildirmişti.

(AA)

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