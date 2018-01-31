HABER

Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 00:03 | Son Güncelleme

- Aden'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi'ne bağlı milisler ile hükümet güçleri arasında çıkan çatışmalarda 21 kişi öldü, 290 kişi yaralandı

ADEN (AA) - Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi'ne (SGK) bağlı milisler ile hükümet güçleri arasında çıkan çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 290 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen resmi ajansının (SABA) haberine göre, Yemen Sağlık Bakanı Vekili Celal Bauda, "Geçici başkent Aden'de pazar gününden itibaren yaşanan talihsiz olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e, bazıları ağır olmak üzere yaralıların sayısı da 290'a yükseldi." dedi. Bauda, ölenlerin kimliğine ilişkin bilgi vermedi. Aden'de pazar gününden bu yana yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında ayrılıkçı SGK'ya bağlı milislerin hükümet binasını ele geçirdiği ileri sürülmüştü.

Hükümet güçleri, Aden kentinin kuzey ve doğu bölgelerini kontrolü altında tutarken, SGK'ya bağlı milislerin Kalteks bölgesi ile Hurmekser'in bir kısmını elinde bulundurduğu kaydediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Yemen'in kuzeyi, Osmanlı Devleti'nden ayrılarak 1 Kasım 1918'de bağımsızlığını kazanmış, güneyi ise 30 Kasım 1967'ye kadar İngiliz sömürgesi altında kalmıştı. Kuzeydeki Yemen Arap Cumhuriyeti ile güneydeki Yemen Halk Cumhuriyeti, 1990'da "Yemen Cumhuriyeti" adı altında birleşmişti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Diğer Haberler
TSK'dan PKK'ya kış darbesi! Tam 1 ton yaşam malzemesi...

TSK'dan PKK'ya kış darbesi! Tam 1 ton yaşam malzemesi...

Kilis’teki Suriyeliler konuştu: Türkiye vatan gibi

Kilis’teki Suriyeliler konuştu: Türkiye vatan gibi

Asker konvoyunda patlayan silah ortalığı bir anda karıştırdı

Asker konvoyunda patlayan silah ortalığı bir anda karıştırdı

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sona erdi

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sona erdi

Son dakika! Bursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildi

Son dakika! Bursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildi

Konya'da dehşet anları! Pompalı tüfekle kafeyi bastılar

Konya'da dehşet anları! Pompalı tüfekle kafeyi bastılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.