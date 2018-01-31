Yemen'deki olaylar

ADEN (AA) - Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi'ne (SGK) bağlı milisler ile hükümet güçleri arasında çıkan çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 290 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen resmi ajansının (SABA) haberine göre, Yemen Sağlık Bakanı Vekili Celal Bauda, "Geçici başkent Aden'de pazar gününden itibaren yaşanan talihsiz olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e, bazıları ağır olmak üzere yaralıların sayısı da 290'a yükseldi." dedi. Bauda, ölenlerin kimliğine ilişkin bilgi vermedi. Aden'de pazar gününden bu yana yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında ayrılıkçı SGK'ya bağlı milislerin hükümet binasını ele geçirdiği ileri sürülmüştü.

Hükümet güçleri, Aden kentinin kuzey ve doğu bölgelerini kontrolü altında tutarken, SGK'ya bağlı milislerin Kalteks bölgesi ile Hurmekser'in bir kısmını elinde bulundurduğu kaydediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Yemen'in kuzeyi, Osmanlı Devleti'nden ayrılarak 1 Kasım 1918'de bağımsızlığını kazanmış, güneyi ise 30 Kasım 1967'ye kadar İngiliz sömürgesi altında kalmıştı. Kuzeydeki Yemen Arap Cumhuriyeti ile güneydeki Yemen Halk Cumhuriyeti, 1990'da "Yemen Cumhuriyeti" adı altında birleşmişti.

(AA)