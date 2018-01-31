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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 04:45 | Son Güncelleme

- Koalisyon güçleri, başkent Sana'da Husilere ait silah depolarını hedef aldı

SANA (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait silah depolarına saldırı düzenlediği bildirildi.

Bölge sakinlerinden alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, başkentin kuzeyindeki El-Ceraf Mahallesi'nde Husilere ait silah depolarını hedef aldı.

Çok şiddetli patlamaların meydana geldiği saldırının, Husilerin başkentte kontrolü sağladığı 2014'ten bu yana düzenlenen en ağır saldırı olduğu öne sürüldü.

Bazı sosyal medya paylaşımlarında, şiddetli saldırının ardından bölge sakinlerinin boğulma tehlikesi geçirdiğini ve bayılma vakalarının görüldüğü ifade edildi.

Koalisyon güçleri ve Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

(AA)

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