Yemen'deki olaylar

TAİZ (AA) - Yemen'de yönetim yanlısı güçlerin, Husilerin Taiz'deki en üst düzey askeri sorumlusunu ölü ele geçirdiği bildirildi.

Hükümet güçlerine bağlı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentin doğusundaki Telle es-Selal'i (Es-Selal Tepesi) hedef alan bombardıman neticesinde, Husilerin Taiz'deki "Askeri Operasyonlar Sorumlusu" Ebu Osman, iki yardımcısıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Ebu Osman'ın Taiz'deki en üst düzey sorumlu kişi olduğu bilgisi verildi.