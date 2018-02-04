Yemen'deki olaylar

TAİZ (AA) - Yemen'de yönetim yanlısı güçlerin, Husilerin Taiz'deki en üst düzey askeri sorumlusunu ölü ele geçirdiği bildirildi.
Hükümet güçlerine bağlı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentin doğusundaki Telle es-Selal'i (Es-Selal Tepesi) hedef alan bombardıman neticesinde, Husilerin Taiz'deki "Askeri Operasyonlar Sorumlusu" Ebu Osman, iki yardımcısıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Ebu Osman'ın Taiz'deki en üst düzey sorumlu kişi olduğu bilgisi verildi.
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