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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 04:49 | Son Güncelleme

Beyda'da, ABD'ye ait olduğu tahmin edilen İHA ile gerçekleştirilen saldırıda 5 HDG milisi öldü, 2 milis yaralandı

EL-BEYDA (AA) - Yemen'in El-Beyda kentinde ABD'ye ait olduğu düşünülen bir insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırıda hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri'nden (HDG) 5 milisin öldüğü, 2 milisin yaralandığı belirtildi.

HDG güçlerine bağlı kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentin kuzeybatısındaki Kıreyşiyye ilçesine bağlı Kayfe bölgesinde milis güçlerin mevzilerine yönelik saldırıda 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların Husilere karşı savaşan HDG güçlerinden olduğu ve ABD'nin bu tür saldırılarına gerekçe olarak gösterdiği terör örgütleriyle hiçbir bağlantılarının bulunmadığı aktarıldı.

Kaynaklar, ABD'yi direniş güçlerine ait mevzilere saldırı düzenleyerek Husilere hizmet etmekle suçladı.

ABD'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Şebve ve El-Beyda illerinin bazı ilçelerine bağlı köylerde El-Kaide unsurları bulunuyor.

ABD uçakları daha önce de Beyda'da Husileri hedef alan saldırılar düzenlemişti.

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el beyda Yemen

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