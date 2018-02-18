Yemen'deki olaylar

HADRAMEVT (AA) - Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde hükümet güçlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğiyle El-Kaide'ye ait en önemli mevzilerden birinde kontrolü sağladığı bildirildi.

Hadramevt Valisi ve 2. Askeri Bölge Komutanı Tuğgeneral Ferec bin Salimin el-Bahseni, yaptığı yazılı açıklamada, "Hadramevt Seçkin Güçleri, koalisyon güçlerinin hava desteğiyle El-Kaide militanlarının Hadramevt ilinin yönetim merkezi Mukella'nın batısındaki El-Museyni Vadisi'nde yuvalandığı mevziye baskın düzenleyerek burayı El-Kaide militanlarından temizledi." ifadesini kullandı.

Operasyon sırasında Hadramevt Seçkin Güçlerinden 2 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını ifade eden Bahseni, El-Kaide saflarından da ölen ve esir alınanlar olduğunu aktardı.

Bahseni, söz konusu olayların Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Museyni Vadisi'nin dağlık bölgelerindeki El-Kaide unsurlarına yönelik dün başlattığı "Faysal Operasyonu" kapsamında gerçekleştiğini kaydetti.

Yemen'de hükümete bağlı güçlerin, 15 Şubat'ta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle ülkenin doğusundaki Hadramevt'te El-Kaide'nin en önemli kalelerinden sayılan El-Museyni Vadisi'ne girdiği bildirilmişti.