Yemen'deki olaylar

ADEN (AA) - Yemen'de meşru hükümete bağlı güçlerin, Suudi Arabistan sınırındaki Saada ilinde bazı köyler ile askeri noktaların kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yedinci Tugay Kuvvetleri'ne bağlı sınır muhafızları, Husilerin mevzilerine saldırı düzenleyerek Saada ilinin batısındaki Razih ilçesine bağlı Kılletu Firas, El-Hinke ve El-Meshera köyleri ile bazı askeri noktaların kontrolünü sağladı.
Kontrolü sağlanan köylerin stratejik yerler olduğunu belirten kaynaklar, Husilerin, söz konusu köylerden Suudi Arabistan'a ait askeri noktalara ve sivillere ait yerlere saldırılar düzenlediğini ifade etti.
Kaynaklar, hükümet güçlerinin Husilere saldırı sırasında çıkan çatışmalarda her iki taraftan da ölen ve yaralananların olduğunu aktardı.
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