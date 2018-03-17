HABER

Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 22:25 | Son Güncelleme

Beyda kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 6 asker ile onlarca militan hayatını kaybetti

BEYDA (AA) - Yemen'in güneybatısındaki Beyda kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 6 asker ile onlarca militanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beyda'nın doğusundaki Natı ilçesinde çıkan çatışmalarda 6 asker ile onlarca Husi militanı yaşamını yitirdi.

Açıklamada, ordu güçlerinin Husilerin bölgede bulunan askeri noktalarında kontrolü sağladığı aktarıldı.

Natı ilçesinde Ocak ayından bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ordu güçleri Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin verdiği hava desteğiyle ilçenin çoğunda kontrolü sağladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana hükümete destek veriyor.

Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...
Şahin Alpay'a ev hapsiyle tahliyeŞahin Alpay'a ev hapsiyle tahliye
Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatışma Husiler Yemen

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektup

Afrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektup

İBB Başkanı'ndan metro sözleri: Önceliğimiz daha fazla oy aldığımız yerler

İBB Başkanı'ndan metro sözleri: Önceliğimiz daha fazla oy aldığımız yerler

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü

Teröristler Afrin'de bozguna uğradı

Teröristler Afrin'de bozguna uğradı

İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.