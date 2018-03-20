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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 20:58 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ile Riyad'da görüştü

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, geçen ay göreve başlamasından bu yana ilk kez Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile Riyad'da bir araya geldi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Hadi ile Griffiths'in Riyad'daki görüşmesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Korgeneral Ali Muhsin el-Ahmar, Başbakan Ahmed bin Dağr, Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi de yer aldı.

Yemen temsilcisinin yeni görevinde kendisini destekleyeceğini ve görevini başarıyla yerine getirmesi için her türlü kolaylığı sağlayacağını belirten Hadi, "Her daim, çağrısını yaptığımız, uğruna fedakarlıklar yapıp, tavizler verdiğimiz, isyancı milisler tarafından sürekli reddedilen barışın savunucuları olacağız." dedi.

Hadi, Husilerle gerçekleştirilen daha önceki görüşmelere işaret ederek, "Husiler, vaatlerini yerine getirmiyor ya da uluslararası toplum, meşru kararlar ve barış referanslarını umursamıyor." ifadelerini kullandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ise, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ulusal diyalog konferansı mekanizmaları ve 2216 sayılı karar başta olmak üzere BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanan barışın uygulanması kapsamındaki çabaların katlanacağını vurgulayarak, Yemen hükümeti ve ona bağlı meşru komutanlıklarla çalışma isteğini dile getirdi.

İngiliz diplomat Martin Griffiths, İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in yerine geçen şubat ayının ortalarında BM Yemen Özel Temsilcisi olarak atanmıştı.

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BM Griffiths Hadi ozel Riyad Temsilci Yemen

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