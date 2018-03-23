Yemen'deki olaylar

LAHİC (AA) - Yemen'in kuzeyindeki Cevf kentinde Husilerin askeri alana düzenlediği saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husilerin Maslub ilçesinde bulunan askeri alana saldırı düzenlemesi sonucu 6 askerin yaşamını yitirdiği bazılarının da yaralandığı belirtildi.

Askerlerin, Husilerin ateşine karşılık vererek saldırıyı püskürttükleri ve Husilerden de ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Öte yandan, ülkenin güneyindeki Lahic kentinde ordu güçlerinin bazı stratejik mevzilerde kontrolü sağladığı, çıkan çatışmalarda ise 10 Husinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen ordusuna ait "26sepnews.net" sitesinin haberine göre, Dördüncü Askeri Bölge Sözcüsü Yüzbaşı Muhammed en-Nagib, Lahic'in kuzeyindeki El-Kubeyta semtinde düzenledikleri operasyonlarda stratejik mevzilerde kontrolü sağladıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin operasyona hava desteği verdiğini aktaran Nagib, çıkan çatışmalarda Husilerden 10 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını, 4 aracın da imha edildiğini belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen Hükümeti'ne destek veriyor.