Yemen'deki olaylar

TAİZ (AA) - Yemen hükümet güçleri ile Husiler arasında ülkenin batısında yer alan Taiz kentindeki çatışmalarda 30'dan fazla militanın öldüğü, Lahic ilinde de stratejik bazı noktalarda denetimin sağlandığı bildirildi.

Taiz Komutanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Taiz'in Makbene ilçesinde Husilerin düzenlediği saldırının ardından, silahlı militanlar ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

17. Piyade Tugayı ile Husiler arasında iki gündür devam eden ve çevre ilçelere de sıçrayan çatışmalarda aralarında iki üst düzey komutanın da olduğu 30'dan fazla militanın öldüğü ifade edildi.

Husilerin, Taiz'in batısında yer alan Muvazzi ilçesindeki askeri karargahlarından çekilmesinin ardından Makbene'yi askeri üs olarak kullandığı belirtiliyor.

- Lahic'de stratejik mevzilerde kontrol sağlandı

Hükümet birliklerinin ayrıca ülkenin kuzeyindeki Lahic ilinde yer alan Kubeyta ilçesinde, stratejik öneme sahip bazı noktaları ele geçirdiği belirtildi.

Orduya ait 4'üncü bölge sözcüsü yüzbaşı Muhammed en-Nakib, hükümet güçlerinin perşembe günü Kubeyta'da başlattığı askeri operasyonlar kapsamında Husilerle şiddetli çatışmaların yaşandığını aktardı.