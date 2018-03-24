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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Taiz kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 30'dan fazla militan öldü - Lahic'de Husilerin elinde bulunan stratejik bazı mevzilerde kontrol sağlandı, çıkan çatışmada 25 militan öldü

TAİZ (AA) - Yemen hükümet güçleri ile Husiler arasında ülkenin batısında yer alan Taiz kentindeki çatışmalarda 30'dan fazla militanın öldüğü, Lahic ilinde de stratejik bazı noktalarda denetimin sağlandığı bildirildi.

Taiz Komutanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Taiz'in Makbene ilçesinde Husilerin düzenlediği saldırının ardından, silahlı militanlar ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

17. Piyade Tugayı ile Husiler arasında iki gündür devam eden ve çevre ilçelere de sıçrayan çatışmalarda aralarında iki üst düzey komutanın da olduğu 30'dan fazla militanın öldüğü ifade edildi.

Husilerin, Taiz'in batısında yer alan Muvazzi ilçesindeki askeri karargahlarından çekilmesinin ardından Makbene'yi askeri üs olarak kullandığı belirtiliyor.

- Lahic'de stratejik mevzilerde kontrol sağlandı

Hükümet birliklerinin ayrıca ülkenin kuzeyindeki Lahic ilinde yer alan Kubeyta ilçesinde, stratejik öneme sahip bazı noktaları ele geçirdiği belirtildi.

Orduya ait 4'üncü bölge sözcüsü yüzbaşı Muhammed en-Nakib, hükümet güçlerinin perşembe günü Kubeyta'da başlattığı askeri operasyonlar kapsamında Husilerle şiddetli çatışmaların yaşandığını aktardı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle ordu birliklerinin, El-Heşme, el-Bakar, es-Santral sıra dağlarının yanı sıra Hammal bölgesinde kontrolü sağladığını ifade eden Nakib, "Çatışmada, 25 Husi öldü, 4'ü gözaltına alındı." dedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen Hükümeti'ne destek veriyor.

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Husiler Lahic Taiz Yemen

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