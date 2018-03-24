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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:20 | Son Güncelleme

Beyda kentinde ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 11 kişi öldü

BEYDA (AA) - Yemen'in Beyda kentinde ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 3'ü asker, 8 militanın öldüğü bildirildi.

Beyda kentindeki Natı ilçesi yetkililerinden Mesad es-Salahi AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Melacim ilçesindeki orduya ait mevzilere dün akşam Husi militanları tarafından saldırı düzenlediğini belirtti.

Ordunun şiddetli çatışmaların ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de hava desteğiyle saldırıyı püskürtmeyi başardığını ifade eden Salahi, çatışmalarda 3 asker ve 8 militanın hayatını kaybettiğini aktardı.

Husilerin ordunun iki gün önce kontrolü sağladığı stratejik dağlık bölgeyi geri almak için saldırı girişiminde bulunduğunu söyleyen Salahi, söz konusu mevzilerin Husilerin kentteki en önemli kalelerinden biri olan stratejik Fadha kampına baktığı için hedef alındığını kaydetti.

Salahi ayrıca koalisyon güçlerinin Melacim ilçesinde silah ve militanları taşıyan devriyelere yönelik üç hava saldırısı gerçekleştirdiğini ekledi. Salahi, hava saldırılarında ölenlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana hükümete destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyda Mesad es-Salahi Yemen

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