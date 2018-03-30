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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 21:06 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Zamar kentinde Husilere ait bir eğitim kampına düzenlediği hava saldırılarında 17 militan öldü

ZAMAR (AA) - Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Zamar kentinde Husilere ait bir eğitim kampına düzenlediği hava saldırılarında 17 militanın öldüğü bildirildi.

Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinde yer alan habere göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Husilerin Zamar kentinin Duran Ens ilçesindeki eğitim kampını hedef alan 8 hava saldırısında bulundu. Hava saldırıları sonucu 17 Husi militanın etkisiz hale getirildiği, 20'den fazlasının yaralandığı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana hükümete destek veriyor.

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Yemen Zamar

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