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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:19 | Son Güncelleme

Marib kentinde Husiler ile yönetime bağlı ordu arasında yaşanan çatışmalarda 4 asker hayatını kaybetti

MARİB (AA) - Yemen'in Marib kentinde Husiler ile meşru yönetime bağlı ordu arasında yaşanan çatışmalarda ordudan 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre Husiler, Marib şehrine bağlı Sarvah ilçesinde meşru orduya ait askeri bir noktaya saldırı düzenledi.

Saldırının ardından ordu ile Husiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı, ordudan 4 askerin yaşamını yitirdiği, Husiler'den de ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Sayıya ilişkin bilgi verilmezken, saldırıların akabinde Husilerin kısa bir süreliğine ele geçirdiği noktaların daha sonra geri alındığı aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Marib Yemen

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