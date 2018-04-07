Yemen'deki olaylar

MARİB (AA) - Yemen'in doğusundaki Marib kentinde yönetime bağlı ordu ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda en az 30 Husi'nin öldüğü bildirildi.

Orduya ait basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, Marib'in batısındaki Sarvah ilçesinde orduya bağlı mevzilere sızmaya çalışması üzerine çıkan çatışmada en az 30 Husinin öldürüldüğü, bazılarının da yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Sarvah'ta Husilere ait mevzilere düzenlediği hava saldırısında da ölen ve yaralananlar olduğu belirtilerken, sayı verilmedi.

Husilerin Sarvah'ta orduya ait askeri bir noktaya düzenlediği saldırıda 4 askerin öldüğü duyurulmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.