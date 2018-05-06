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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

Yemen ordusu Husilerin önemli kalelerinden Kitaf'a kadar ilerledi

ADEN (AA) - Yemen ordusunun, ülkenin kuzeyindeki Saada ilinde Husilerin önemli kalelerinden biri olan Kitaf ilçe merkezine kadar ilerlediği bildirildi.

Yemen Savunma Bakanlığına ait "26sepnews.net" sitesinde yer alan habere göre, Saada'nın doğusundaki El-Atfeyn bölgesinde ilerleme kaydeden ordu birlikleri, Kitaf ilçesine açılan yollarda kontrolü sağladı.

Yemen ordusunun, Husilerin başlıca kalelerinden Kitaf'ın merkezine kadar ilerlediğii aktarılan haberde, yaklaşık üç gündür bölgede yaşanan çatışmalarda 3'ü örgütün saha komutanlarından 20'den fazla Husi militanın öldürüldüğü kaydedildi.

Haberde, Kitaf ilçesi çevresinin, koalisyon güçleri tarafından desteklenen ordu birlikleri ile Husiler arasında geçen cumadan bu yana meydana gelen çatışmalara sahne olduğu ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Kitaf Saada Yemen

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