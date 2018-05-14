HABER

Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 06:07 | Son Güncelleme

Hükümet güçleri, Hudeyde'ye bağlı El-Hayme Limanı'nı ele geçirdi

EL-HUDEYDE (AA) - Yemen ordusu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin havadan verdiği destekle El-Hudeyde iline bağlı El-Hayme Limanı'nı ele geçirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen güçleri, Husiler tarafından silah kaçakçılığında kullanıldığı iddia edilen Hayme Limanı'nı Husilerden geri aldı.

Koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği operasyonda, Husi milislerden bazılarının öldüğü, bazılarının da Hudeyde'ye bağlı başka ilçelere kaçtığı ifade edildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen güçleri, önceki günlerde Taiz ve El-Beyda illerinde de stratejik noktaları ele geçirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

ABD'den dünyayı şoke eden İran iddiası!ABD'den dünyayı şoke eden İran iddiası!
Marmara depremi için Fransız uzmandan uyarı: Faydan değil gazdanMarmara depremi için Fransız uzmandan uyarı: Faydan değil gazdan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
El-Hayme Limanı el-hudeyde Husiler Suudi Arabistan Yemen Yemen ordusu

En Çok Okunan Haberler

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

Survivor'da takımlar ve adalar neden birleşmedi? Acun Ilıcalı'dan birleşme partisi açıklaması

Survivor'da takımlar ve adalar neden birleşmedi? Acun Ilıcalı'dan birleşme partisi açıklaması

Konyaspor ligde kaldı, spiker gözyaşlarını tutamadı

Konyaspor ligde kaldı, spiker gözyaşlarını tutamadı

Tartıştığı eşini 17 yerinden bıçakladı

Tartıştığı eşini 17 yerinden bıçakladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sahura ne zaman kalkılacak diyanet cevapladı! İşte 2018 Ramazan imsakiyesi

Sahura ne zaman kalkılacak diyanet cevapladı! İşte 2018 Ramazan imsakiyesi

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

İstanbul Üniversitesi'nde de not şişirme skandalı

İstanbul Üniversitesi'nde de not şişirme skandalı

Marmara depremi için Fransız uzmandan uyarı: Faydan değil gazdan

Marmara depremi için Fransız uzmandan uyarı: Faydan değil gazdan

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.