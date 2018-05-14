Yemen'deki olaylar

EL-HUDEYDE (AA) - Yemen ordusu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin havadan verdiği destekle El-Hudeyde iline bağlı El-Hayme Limanı'nı ele geçirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen güçleri, Husiler tarafından silah kaçakçılığında kullanıldığı iddia edilen Hayme Limanı'nı Husilerden geri aldı.

Koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği operasyonda, Husi milislerden bazılarının öldüğü, bazılarının da Hudeyde'ye bağlı başka ilçelere kaçtığı ifade edildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen güçleri, önceki günlerde Taiz ve El-Beyda illerinde de stratejik noktaları ele geçirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

