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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 21:14 | Son Güncelleme

Beyda kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda en az 25 Husi öldürüldü

EL-BEYDA (AA) - Yemen ordusu, ülkenin orta kesiminde yer alan Beyda kentinde çıkan çatışmalarda en az 25 Husinin öldürüldüğünü duyurdu.

Orduya bağlı 173. Tugay komutanı Salih Abdurabbu Mansuri, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Beyda kentine bağlı Melacim ilçesinin sabah saatlerinden itibaren ordu güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalara sahne olduğunu belirtti.

Mansuri, çatışmalarda Husilerden biri üst düzey isim olmak üzere en az 25 kişinin öldürüldüğünü, ayrıca yaralılar olduğunu ifade etti.

Çatışmalar sırasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen ordusuna hava desteği sağladığını aktaran Mansuri, silah ve militan taşıyan Husilere ait 6 aracın hava saldırılarıyla imha edildiğini kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyda Husiler Yemen

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