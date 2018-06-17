Yemen'deki olaylar

ADEN (A) - Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan ve çatışma bölgelerinde tutulan yüzlerce vatandaşın hayatından endişe ediliyor.

Yemen'deki "Kaçırılanların Anneleri Birliği"nden yapılan açıklamada, Husilerin alıkoyduğu kişilerin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Husilerin, alıkoyduğu vatandaşları, Hudeyde'de uluslararası koalisyon güçlerinin hedef aldığı bölgelere yakın noktalarda tuttuğuna işaret edilerek, kaçırılanların kurtarılması için Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına harekete geçme çağrısı yapıldı.

Yemen güçleri, çarşamba günü koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerden kurtarmak için askeri operasyon başlatmıştı. Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri, Husilerin, bazı İran silahlarını tedarik etmek için Hudeyde Limanı'nı kullandığını ifade ediyor.

Yemen'de yakınları Husiler ve müttefikleri olan eski rejim yanlısı güçler tarafından kaçırılan aileler, birlikte hareket etmek amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen Hükümeti'ne destek veriyor.

