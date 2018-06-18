Yemen'deki olaylar

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki Ed-Dali kentinde Husilerin açtığı top ateşinde 9 kişinin öldüğü, bazılarının yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Husiler Mureys bölgesine bağlı Hiclan köyüne top ateşi açtı. Saldırıda aynı aileden biri kadın 9 kişi yaşamını yitirirken bazı kişiler de yaralandı ancak yaralı sayı verilmedi.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

