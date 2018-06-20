Yemen'deki olaylar

HUDEYDE (AA) - Yemen'de başkent Sana'nın doğusunda bulunan Nehm ilçesinde, ordu birlikleriyle Husiler arasında çıkan çatışmalarda 26 militanın öldüğü bildirildi.

Yemen ordusuna bağlı Yedinci Askeri Bölge Sözcüsü Abdullah Şendiki, yaptığı yazılı açıklamada, Sana'nın doğusundaki Nehm ilçesinde ordu güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 26 Husi militanın öldüğünü aktardı.

Şendiki ayrıca, ordunun stratejik Ez-Zurra dağlarında ve Karn Veda dağında kontrolü sağladığını ifade etti.

- Hudeyde-Sana yolunda kontrolü sağlama girişimi

Öte yandan askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından desteklenen hükümet güçleri, Hudeyde ile Sana'yı birbirine bağlayan ana yolun kontrolünü sağlamak için Hudeyde'nin güneyinde ilerliyor.

Hükümet güçlerinin Hudeyde Havalimanı'nın doğusuna doğru ilerleyerek ana yolun geçtiği "16 Kilo" bölgesinde kontrolü sağlamaya çalıştığı belirtildi. Söz konusu ana yol, Hudeyde'yi Sana, Taiz, Rayima ve birçok batı kentine bağlıyor.